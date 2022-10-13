شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبحث مع رئيسى مجلس النواب والحكومة ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس اللبنانى ميشال عون خلال اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى، ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، فى ضوء الصيغة النهائية التي أرسلها الوسيط الأمريكى آموس هوكشتين إلى المسئولين اللبنانيين قبل أيام.

وكان عون وميقاتى قد اجتمعا أمس الأول وبحثا النسخة النهائية لعرض ترسيم الحدود، حيث أكدا أن النص النهائي مقبول بالنسبة للبنان.

وأكد ميقاتى نجاح جهود الوساطة التي قام بها هوكشتين والتي أفضت إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح للبنان ببدء التنقيب عن الغاز والبترول في مياهه الخالصة.