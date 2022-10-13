شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس لـ"بوتين": نعول على إمدادات القمح الروسى من آن لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إن فلسطين تعول على إمدادات القمح الروسى من حين لآخر.

وأضاف عباس فى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- أن "لدينا حاجة ماسة للطعام وأنتم تعلمون ما يحدث على المسرح العالمي وكنا واثقين خلال زيارتنا السابقة لروسيا أن المشكلة يمكن حلها " .

وتابع أن "هذه مسألة تتعلق بتزويدنا بالقمح الروسي من حين لآخر وأنت على دراية باحتياجاتنا "وقضايا المستوطنات".

وجاء لقاء عباس مع بوتين على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وستعقد في العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم وغدا، قمة رابطة الدول المستقلة، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.