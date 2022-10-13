شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل بيوم البيئة العربى تحت شعار "معا للتعافى الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة الدول العربية بيوم البيئة العربى، غدا الجمعة، حيث اختارت موضوع الاحتفال هذا العام بعنوان "معا للتعافى الأخضر"، وذلك لإلقاء الضوء على الجهود التي بذلتها وتبذلها الدول العربية للتعافي من أثار جائحة كورونا ، مع مراعاة الجوانب البيئية والتركيز على كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وعرض الممارسات الأفضل في هذا المجال للاستفادة منها في تبادل ونقل التجارب الناجحة.

وتنظم الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وشركاء المجلس الندوات والانشطة والبرامج المختلفة في هذا اليوم (14 أكتوبر) لنشر الوعى البيئى ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية فى المنطقة العربية.

يوافق تاريخ الاحتفال بيوم البيئة العربي، صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في 14 أكتوبر عام 1987 أي منذ 35 عاماً.

وقد اعتمد المجلس في اجتماعه التأسيسي عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، مكافحة التلوث الصناعي، نشر الوعي البيئي. وقد اتسعت اهتمامات المجلس خلال تلك الفترة لتشمل موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.