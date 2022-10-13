شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى يلتقى مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يوم 12 أكتوبر الجارى، السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، وذلك فى اطار زيارة تقوم بها إلى جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب فى أوكرانيا على تفاقم الأزمات فى المنطقة.

وقد أكد زكى خلال المباحثات على الموقف العربى الثابت ازاء القضية الفلسطينية مشددا على أهمية الدور الذى يمكن للإدارة الأمريكية القيام به فى سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.

كما تناول الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبى بمختلف تعقيداته، اضافة إلى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى اقليمية تسعى إلى احكام نفوذها فى ظل الانشغال الدولى بالتداعيات المترتبة على الحرب فى أوكرانيا. ومن جانبها أشارت السيدة ليف إلى جهود الوساطة التى قامت بها الإدارة الأمريكية فى سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان وسيعود بالمنفعة على الشعب اللبنانى كما أنه سيسهم فى حفظ الاستقرار فى المنطقة.

ورحب الأمين العام المساعد بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، وأعرب عن تقديره لما أبدته السيدة ليف من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية ازاء القضايا والأزمات العربية التى تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.