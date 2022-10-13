شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعدة صواريخ تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر العراق لـ" السومرية نيوز"، ان "4 صواريخ سقطت ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بتفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.