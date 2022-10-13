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قصف صاروخى يستهدف المنطقة الخضراء بالعراق تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس للبلاد

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعدة صواريخ تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر العراق لـ" السومرية نيوز"، ان "4 صواريخ سقطت ضمن محيط الامانة العامة لمجلس الوزراء وبوابة التشريع مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح كحصيلة أولية".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق، بتفعيل صافرات الانذار داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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