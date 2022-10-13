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قتلى وجرحى فى انفجار استهدف حافلة عسكرية بريف دمشق

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القاهرة - سامية سيد - أفاد المرصد السورى، اليوم الخميس، بمقتل 17 شخصا، فى استهداف حافلة عسكرية بريف دمشق، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وذكر المرصد أن انفجارا هزّ صباح الخميس، منطقة الصبورة الواقعة بريف دمشق، ناجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة.

وأسفر الانفجار عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وسقوط جرحى بعضهم فى حالات خطرة.

ولم تعلن حتى الآن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم تذكر وسائل الإعلام السورية أى تفاصيل تتعلق بالحادث.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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