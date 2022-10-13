شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع مجلس النواب اللبنانى لبحث اختيار رئيس للجمهورية لـ 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برى إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 20 من الشهر الجارى بسبب عدم اكتمال النصاب، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب اللبنانى ثانى جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم الخميس، وسط استمرار غياب التوافق حول مرشح واحد يستطيع تأمين الأغلبية اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة خلفا للرئيس الحالى ميشال عون الذى تنتهى ولايته بنهاية الشهر الجارى، فيما تباينت المواقف من المشاركة فى جلسة اليوم لتزامنها مع ذكرى أحداث الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1990 بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأعلنت كتلة لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) امتناعها عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، وذلك بسبب تحديدها في 13 أكتوبر، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل استهتارًا بالمشاعر – على حد تعبير الكتلة، موضحة أن هذا التاريخ يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى وفاة ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت في أعمال عنف تباينت مواقف القوى السياسية حولها بين مؤيد لها ومعارض.