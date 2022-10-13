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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ناديجدا فيتيسوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الطعام لا يوفر للجسم دائما الكمية اللازمة من الفيتامينات والمعادن. لذلك يجب تناولها على شكل مكملات إضافية.

فيتامينات مفيدة للعظام والمفاصل.. ما هي؟



وتشير الأخصائية الروسية إلى أنه لكي تكون العظام والمفاصل قوية ومرنة، يجب أن يحصل الجسم على الكمية اللازمة من المواد المغذية. والمقصود هنا بصورة خاصة فيتامين D وفيتامين K2 المسؤولان عن عملية تنظيم بناء النسيج العظمي. والجرعة اليومية من فيتامين D يجب ألا تقل عن 500 وحدة دولية ( وفي حالات معينة 2000-5000 وحدة دولية) وفيتامين K2 ألا تقل عن 50 ملغم. كما يجب الانتباه إلى كمية الكالسيوم التي يحصل عليها الجسم مع الأطعمة التي يتناولها المرء، حيث يجب ألا تقل للبالغين عن 1000 ملغم وللمراهقين والنساء الحوامل عن 1500 ملغم.

وتقول: "يحصل الجسم مع الطعام في المتوسط على 400 ملغم من الكالسيوم في اليوم. لذلك يجب تناول مكملات من الفيتامينات والمعادن لتكملة النقص. ويعتبر كوليكالسيفيرول (فيتامين D3 ) أحد أشكال فيتامين D الأكثر فعالية وأمانا وسهولة على الهضم. وكذلك ميناكينون-7 (فيتامين К2). والجمع بين الأثنين يساعد على توزيع الكالسيوم في الجسم بصورة متوازنة".

وتشير الخبيرة إلى ضرورة تناول الكولاجين المتحلل وحمض الهيالورونيك للحفاظ على صحة المفاصل. مذكرة بأن الجسم ينتج من الأحماض الأمينية التي يحصل عليها من الطعام أنواعا مختلفة من الكولاجين، ولكن مع التقدم بالعمر يقل إنتاجه لها.

وتضيف: ومن الضروري أيضا ممارسة نشاط بدني معتدل- التحرك وممارسة التمارين الرياضية وتحميل العضلات والجهاز العضلي الحركي لكي يستفيد الجسم بصورة كاملة من مواد البناء التي حصل عليها.

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، متى يكون التهاب مفاصل اليدين ناجما عن عدوى فيروسية ومتى يكون بسبب مرض جلدي.

يوضح مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، مدى فعالية معدات حماية الغضروف في حالة التهاب مفاصل اليدين وكذلك التمارين الرياضية التي يمكن ان تساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهاب مفاصل اليدين.

ووفقا له، يشير مصطلح "التهاب المفاصل" إلى مجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب المفاصل ذات طبيعة التهابية. ومن الصعب في حالة التهاب مفاصل اليدين الكتابة، وحمل شيء ما وعموما القيام بالأعمال الروتينية المعتادة، لأن أي حركة تسبب ألما شديدا. وقد أصبح هذا المرض خلال السنوات الأخيرة ينتشر بسرعة حتى بين الشباب.، فما هي أسباب وأعراض أمراض الجهاز العضلي - الحركي.

يضيف ميسنيكوف: تنسب إلى التهاب المفاصل قبل كل شيء أمراض الروماتويد، والصدفية، والنقرس، وما بعد الصدمة وأنواع أخرى من التهاب المفاصل. ويعتبر ألم المفاصل الذي يستمر حتى ستة أسابيع علامة على وجود عدوى فيروسية.

ويقول، "يمكن لأي فيروس، أن يسبب آلاما في المفاصل. وإذا استمر الألم مدة نصف سنة، يجب البحث عن السبب مع أخذ نوع الأعراض بالاعتبار لأنها مختلفة جدا".

ووفقا له، ترتبط اعراض التهاب مفاصل اليدين بسبب المرض وشكله ومساره. ويمكن ان يكون سبب المرض إجهادًا أوليًا، أو عوامل وراثية. ومن العوامل الأخرى التي تسبب المرض - الأمراض المعدية، مرض السكري، النقرس، أصابات اليدين، وأمراض المناعة الذاتية والحساسية والتسمم والبرد والحمى والتغيرات الهرمونية في جسم المرأة (انقطاع الطمث والحمل)، والوزن الزائد وزيادة العبء على اليدين والمهنة.

ويضيف، تعاني النساء من التهاب المفاصل 2.5 مرة أكثر من الرجال، وتحدث ذروة المرض في عمر 40-55 عاما.

وتساعد تمارين رياضية خاصة على تخفيف آلام التهاب المفاصل. ومن بين هذه التمارين، أولا تمارين زيادة نطاق الحركة، وثانيا، تمارين القوة باستخدام كرة التنس. ويمكن تدريب المفاصل في أي مكان وفي أي وقت. المهم تكرار كل تمرين 10-12 مرة ثلاث مرات في الأسبوع.

ويمكن علاج التهاب مفاصل اليدين باستخدام أدوية غير استيرويدية مضادة للالتهابات وذات تأثير مسكن، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين وغيرها، ولكن مفعولها لا يستمر أكثر من شهر عادة.

من المعروف على نطاق واسع أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير مباشر على صحتنا. وعندما يتعلق الأمر بالتهاب المفاصل، فإن الهدف الرئيسي هو تقليل الالتهاب.

ورغم عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض. ووفقا لأحد الخبراء، يمكن لنوع معين من زيت الطهي القيام بذلك.

وفي حديثه مع موقع "إكسبريس" البريطاني، قال ساس بارساد، مؤسس The Gut Co: "زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعد رائعا في تقليل الالتهاب".

وأضاف أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده. وأوضح: "من الأفضل تناوله أول شيء في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة. و15 مليلترا ستكون كافية. ويمكن لإضافة بعض الليمون أن يجعله شهيا أكثر، بينما يتمتع جسمك أيضا بالفوائد الصحية لعصير الليمون أيضا".

وأوصى بارساد ببعض الأطعمة الأخرى للمساعدة في هذه الحالة، مشيرا: "ألم المفاصل عادة ما يكون من أعراض الالتهاب في الجسم، لذا للحد من ذلك، يجب تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب".

وشرح أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعمل على تقليل البروتينات الالتهابية في الجسم وكذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.

ويمكن العثور على أوميغا 3 في العديد من أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والسردين والمكسرات والبذور، أو يمكن تناول مكمل غذائي يومي.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه الملونة أن تفعل المعجزات أيضا في علاج الالتهابات التي تسبب آلام المفاصل.

وتابع: "التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد المعروف باسم الأنثوسيانين، لذا فهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن القضاء على المفاصل المؤلمة".

وهشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث تصيب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.

وتعد هشاشة العظام أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، وفي البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب. وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين.

ويتمثل النوع الثاني الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي يحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، ما يسبب الألم والتورم.