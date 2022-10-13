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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف خبراء صحة المرأة العلامات الرئيسية التي تشير إلى التهاب المثانة، وكيفية التعامل مع هذا المرض المنتشر على نطاق واسع.

ما هي أسباب التهاب المثانة وطرق علاجه؟



ويشير الأطباء، إلى أن نصف النساء يعرفن أعراض التهاب المثانة- ألم وتقلصات عند التبول وتكرر التبول، وعدم القدرة على العيش حياة اعتيادية. وللأسف تتكرر هذه الحالة لدى 60 بالمئة من النساء، لأن معظمهن يعالجن أنفسهن ذاتيا.

وتقول الدكتورة يكاتيرينا جومانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن العلامات الرئيسية لالتهاب المثانة هي:-

الرغبة المستمرة بالتبول؛ الشعور بالحرقة؛ بول عكر؛ البول برائحة غريبة؛ دم في البول؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وتضيف، غالبا ما تكون البكتيريا وخاصة بكتيريا الإشريكة القولونيةـ سببا في التهاب المثانة. ويساعد وصول العدوى إلى المثانة: التهابات الجهاز التنفسي الحادة؛ تعرض الجسم للبرد؛ العلاقة الحميمة؛ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية؛ ضعف منظومة المناعة؛ السمات الهيكلية.

ويجب أن يكون علاج التهاب المثانة متكاملا ويشمل تناول المضادات الحيوية، ومضادات التشنج ومسكنات الألم وكذلك أدوية مضادة للالتهابات وأدوية مدرة للبول. وبالطبع توجد حاليا أدوية لها جميع هذه الخصائص.

أعلن الدكتور أرمين سركسيان، أخصائي أمراض الجهاز البولي، أن وجود الدم في البول هو علامة سيئة، لأن الشخص يكتشف الأمر في مرحلة متأخرة من المرض. فما العمل؟



يشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أنه في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص السبب. فقد يكون التهاب المثانة أو التهاب الحويضة والكلية أو ورم، وهذا أخطرها. لأن ورم الكلى أو المثانة، استنادا إلى تحليل الدم، يشير إلى أن الورم قد بلغ مرحلة متقدمة وألحق الضرر بالأوعية الدموية. وعادة هذه الأورام لا تصاحبها أي أعراض.

ومن الأسباب الشائعة لظهور الدم في البول، هو حصى الكلى، حيث نتيجة الحركة الميكانيكية يزداد التهاب وضرر الغشاء المخاطي بسبب تحرك الحصى في الحالب.

ويضيف، يمكن أن يتغير لون البول بسبب تناول أدوية معينة. فمثلا تناول فيتامين В يجعل لون البول برتقاليا، وبعض المضادات الحيوية تجعله داكنا. كما تغير العقاقير المسكنة لون البول أيضا، ولكن كقاعدة بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية يعود البول إلى لونه الطبيعي.

ويشير الأخصائي، إلى أن بعض المواد الغذائية تساهم أيضا في تغيير لون البول، مثل البنجر والفراولة. كما أن النشاط البدني المكثف يسبب انحلال كريات الدم الحمراء، وخللا في دوران الدم في حوض الكلى، ما يؤدي إلى ظهور الدم في البول.

وينصح الأخصائي، بضرورة مراجعة الطبيب عند ملاحظة تغير لون البول، لإجراء تشخيص بالموجات الصوتية والتصوير المقطعي للمسالك البولية وتنظير المثانة، ووفقا لنتائج هذه الفحوصات سيصف الطبيب العلاج اللازم.

ويؤكد، على عدم علاج هذه الحالة ذاتيا، بشرب مغلي الأعشاب أو تسخين أعضاء الجسم، حتى في حالة عدم وجود أعراض أخرى باستثناء تغير لون البول.

تُعرف حصوات الكلى بأنها أجسام صلبة تتكون من المواد الكيميائية في البول. وهناك العديد من الأنواع، ولكنها جميعا ذات أعراض متشابهة، وقد تكون مزعجة للغاية.

والكلى أعضاء بحجم قبضة اليد تتعامل مع مستويات السوائل والمواد الكيميائية في الجسم.

ويمتلك الناس كليتين، واحدة على كل جانب من العمود الفقري خلف الكبد والمعدة والبنكرياس والأمعاء.

وتنظف الكلى السليمة الدم من الفضلات وتزيلها مع البول، وتتحكم في مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.

وهناك ما يسمى بحصوات الكالسيوم، وهي أكثر الأنواع شيوعا وناتجة عن كثرة الكالسيوم في الكلى.

وهناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.

وإذا كان لديك انخفاض في كمية البول، فهذا يعني أنك لا تحافظ على رطوبة كافية وأن الكلى لا تستطيع أن تعالج ما يمر بها، ما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

ويلعب النظام الغذائي أيضا دورا في تكوين حصوات الكلى، ووجد أن الحميات الغذائية الغنية بالملح تزيد من الإصابة بحصوات الكلى.

ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين الحيواني، مثل الدجاج ولحم البقر والأسماك، إلى زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى: السمنة وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وبعض الأدوية والمكملات بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

ما هي أعراض حصى الكلى؟

وفقا لـ NHS، تشمل أعراض حصوات الكلى ما يلي:

• ألم في جانب البطن أو الفخذ - قد يعاني الرجال من ألم في الخصيتين.

• حرارة عالية.

• الشعور بالتعرق.

• الألم الشديد الذي يأتي ويذهب.

• الشعور بالغثيان أو القيء.

• دم في البول.

• عدوى البول.

وفي بعض الحالات، يمكن لحصوات الكلى أن تسد الحالب، وهو أنبوب يربط الكلى بالمثانة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الكلى.

وتتشابه أعراض عدوى الكلى مع أعراض حصوات الكلى، ولكنها قد تشمل أيضا:

• حرارة عالية.

• قشعريرة ورجفة.

• الشعور بالضعف الشديد أو التعب.

• إسهال.

• البول العكر برائحة كريهة.