شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: مساعى تمديد الهدنة فى اليمن مازالت قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.

وفي سياق آخر، شدد فيصل بن فرحان على أن هناك تبعات اقتصادية كبيرة للحرب في أوكرانيا على العالم، وضرورة إيجاد سبل لإيقاف الحرب.



وفي الشأن الاقتصادي، صرح الأمير فيصل بن فرحان بأن قرار "أوبك بلس" اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء ، لافتا إلى أن دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب.



وقال "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين" ، موضحا أن العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة.



وأضاف وزير الخارجية السعودي إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، وساهم في استقرار المنطقة، علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".