شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: مستمرون فى ملاحقة المجاميع الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أهمية منع استغلال الإرهابيين للسجناء في شمال شرق سوريا، مشيرا إلى استمرار العراق في ملاحقة المجاميع الإرهابية حتى القضاء عليها.



وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استقبل السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب.



ولفت الأعرجي إلى أن تحدي آفة المخدرات يمثل أولوية بالنسبة للأجهزة الأمنية، مؤكدا ضرورة ضبط الحدود والتعاون مع الدول المجاورة لإيقاف تهريب المخدرات.



من جانبها، جددت جيسيكا تأكيد بلادها على دعم العراق من خلال دورها في البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي والمنظمات وكذلك دعم سيادة واستقرار العراق.