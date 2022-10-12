شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني الكردستاني" بالعراق يعلن ترشيح برهم صالح لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني بالعراق، اليوم الأربعاء، ترشيح برهم صالح لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وقال المتحدث باسم الحزب سوران جمال طاهر - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح، مؤكدا رغبة الحزب في خدمة الجميع وأن يسمي مرشحا منه لرئاسة الجمهورية يحمي الدستور والحقوق القومية.



كان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تخصيص جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.