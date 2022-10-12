شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مواجهات اندلعت قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوب الشبان.

وتتكرر المواجهات نظرا لوجود مُستوطنة "بسجوت" بالقرب من مدينة "البيرة"، والليلة الماضية، أقام المستوطنون بالمستوطنة المذكورة حفلا صاخبًا تهجموا فيه على النبي مُحمد (عليه الصلاة والسلام).

وفي محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، أصيب شاب بالرصاص المطاطي في العين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي.

وفي بلدة "بيت أمر" في شمال الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة "الظهر" المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور".

وأطلق جنود الاحتلال خلال المواجهات الرصاص الحي والمطاطي. وتشهد "بيت أمر" منذ صباح اليوم إضرابا شاملا دعت إليه القوى الوطنية تضامنا مع مخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا" شمال شرق القدس المحتلة المحاصرتين منذ خمسة أيام من قبل قوات الاحتلال.

وفي محافظة "طولكرم" أُصيب طبيب فلسطيني بجروح ورضوض، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه وتعرضه للضرب المبرح بأعقاب البنادق، عند حاجز عسكري مفاجئ، وذلك بعد إنزاله من سيارته على الحاجز المذكور.

وقالت مصادر إنه جرى نقل الطبيب إلى مستشفى حكومي، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. وكان الطبيب في طريقه لمستشفى "جنين" لمزاولة عمله.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب السلسلة وهو أبواب المسجد الأقصى، فيما تم اعتقال ثالث من عند باب الأسباط.

وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "العيسوية" ترافقها سيارة المياه العادمة، واعتلت سطح جامع "الأربعين"، وأسطح المباني المحيطة به وسط البلدة.

وفي رام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من قرية "بيت سيرا" بينهم ثلاثة أطفال (جميعهم يبلغون من العمر 14 عامًا)، وتم اعتقال مواطن آخر من قرية "دير أبو مشغل".

وأضافت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال ثلاثة شبان من بلدتي "جبع" و"اليامون" في محافظة "جنين" الشمالية.