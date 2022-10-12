شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب يعم محافظات الضفة الغربية لفك الحصار عن مخيم "شعفاط" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عم الاضراب التجارى مُحافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وتعطلت الدراسة فى مختلف الجامعات، وعلّقت نقابة المحامين العمل أمام كافة المحاكم، احتجاجا على سياسة العقاب الجماعى التى ينتهجها الاحتلال ضد أهل مخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا"، بالقدس المحتلة، والذين أعلنوا العصيان المدني الشامل ضد الحصار الذي يفرضه الاحتلال لليوم الخامس على التوالي.

وبدت شوارع "القدس" شبه خاوية بتعطل المدارس وغلق المحال التجارية.

وكان أهالى "شعفاط" وبلدة "عناتا" أعلنوا الليلة الماضية، العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال، وأكد أهالي "شعفاط" و"عناتا" أن هذا العصيان والاضراب سيكون مستمرا حتى فك الحصار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي محافظة "نابلس"، عمّ الاضراب التجاري أسواق مدينة نابلس، وسط اجراءات مشددة وإغلاق لمداخل المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت المحال التجارية في أسواق مدينة نابلس، أغلقت أبوابها وسط الحالة التي تعيشها المدينة من حصار وتشويش في مختلف مناحي الحياة، وأعلنت جامعة النجاح الوطنية تحويل دوام الطلبة إلى الالكتروني.

وفي الخليل، شل الاضراب الشامل اليوم، مرافق الحياة في عدة مناطق في المحافظة، بما في ذلك جامعاتها.

وتعطلت الحياة في بلدة "بيت أمر" ومخيم "العروب" شمال الخليل ومخيم "الفوارط جنوبا، وتوقفت الدراسة في جامعات الخليل، والبوليتكنيك، والقدس المفتوحة، وخضوري/ العروب.

وعمّ الإضراب التجاري، أسواق مدينة طولكرم وجامعتها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما عم الإضراب الشامل جامعتي فلسطين التقنية خضوري والقدس المفتوحة، بدعوة من مجالس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية، وإلغاء كافة الفعاليات المقررة اليوم فيهما.

وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة باستثناء الطلبات المستعجلة وتمديد التوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، "تأكيدًا على حق شعبنا في المقاومة في مواجهة المحتل، قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة طيلة يوم الأربعاء".

ودعت النقابة المحامين إلى المشاركة في الفعاليات الوطنية الرافضة للعقوبات الجماعية والحصار على مخيم "شعفاط" وبلدة "عناتا".

