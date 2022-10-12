شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى اليمن والصومال وكولومبيا بدءًا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن غدا الأربعاء، جلسة استماع حول الأوضاع في جمهورية كولومبيا برئاسة موسى ادمو وزير خارجية الجابون بوصفها الرئيس الحالي للمجلس، وسيقدم كارلوس ريتز ماثيو الممثل الخاص ورئيس لجنة التحقيق الأممية في كولومبيا تقريره عن الأوضاع هناك وكذلك سيقدم قادة منظمات العمل المدني والإغاثي غير الحكومية العاملين تحت مظلة الأمم المتحدة في كولومبيا إفاداتهم بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد.

وفي الثالث عشر من أكتوبر الجاري يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة حول الأوضاع في اليمن يطلع فيها هانس جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وجوسي موساسا المساعد الخاص للأمين العام للشئون الإنسانية المجلس على جهودهما لإيصال المساعدات وإحلال الاستقرار في اليمن وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية المتقاتلة وهو ما سيقدم بشأن الجنرال مايكل بيرى تقررا عسكريا خاصا لأعضاء المجلس.

وقالت مصادر في مجلس الأمن إنه من المتوقع أن يصدر عن المجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري مسودة قرار حول العقوبات على هاييتي كانت قد تقدمت به كل من الولايات المتحدة والمكسيك، لكن صدور مشروع القرار سيستبقه عقد جلسات تشاورية على مدار الأسبوع الجاري في المجلس، وكذلك سيشهد المجلس نقاشات هذا الأسبوع موازية حول الأوضاع في ميانمار ومشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة لإحلال السلام والاستقرار هناك.

وفي 14 أكتوبر الجاري، سيعقد مجلس الأمن اجتماعا رسميا للجنة الدائمة لرئاسة أركان قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كذلك ستجتمع في اليوم ذاته لجنة العقوبات الأممية المفروضة على الصومال / بموجب القرار الأممي رقم 751 / في جلسة تشاورية غير رسمية يتم فيها استعراض أثر العقوبات عمليات على الحد من الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة والقرصنة في الصومال.