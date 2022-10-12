شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 4 إرهابيين من مليشيات حركة الشباب بمنطقة "بلعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى، مقتل أربعة إرهابيين من مليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة فى عملية عسكرية مخططة نفذتها فى منطقة بولو كونو ومناطق أخرى فى الجزء الشمالى من منطقة بلعد، حيث ضبطت أسلحة ومركبات كانت بحوزة العناصر الإرهابية.

وأوضح الجيش ـ في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن العملية جاءت بعد أن تلقى الجيش معلومات تفيد بأن عددا من عناصر مليشيات "الشباب" يذهبون سراً إلى بعض القرى من أجل أخذ الأموال من المزارعين بشكل إجباري.

وتشهد المناطق الواقعة بين مدينتي بلعد وأفغوي حالة هدوء واستقرار بعد أن انتشرت القوات الحكومية في تلك المناطق واستقرت في الأراضي الزراعية، حيث اعتاد الإرهابيون استدعاء رجال الأعمال في مقديشو لأخذ الإتاوات منهم.