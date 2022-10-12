إصابة 8 أشخاص بينهم 4 من قوات الأمن فى انفجار عبوتين شمال بغداد

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقي، الأربعاء، بإصابة 8 أشخاص بينهم 4 من قوات الأمن، في انفجارين متلاحقين شمالي العاصمة بغداد.

وحسب موقع الشرق، قال المصدر إن "عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدنية على طريق نيسمي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص".

وأضاف أنه "بعد وصول قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي إلى موقع الحادث انفجرت عبوة أخرى ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وعناصر من الحشد".