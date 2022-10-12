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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن للعين أن تكون مرآة عاكسة لمجموعة من المشكلات الصحية المقلقة، والتي قد لا تكون متعلقة بالعضو في حد ذاته.

وأشار العديد من الخبراء الصحيين إلى أن العين يمكن أن تكشف عن الأعراض المبكرة للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية والبصر، حنبا إلى جنب مع مشكل صحية أخرى تتعلق بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو حتى السكتة الدماغية.

علامات في عينيك تعني أنك ربما تعيش مع "قاتل صامت".. ما هي؟

وكشفت الدكتورة راشيل وارد (طب عام)، عن خمس علامات للعين يمكن أن تكشف عن حالات صحية مهددة للحياة:

1. كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من العينين

قالت الدكتورة راشيل إذا كانت لديك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضحت أن هذه العلامة "تسمى رواسب الزانثلازما، ويمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعا في نسبة الكوليسترول في الدم، ومن الجدير فحص مستوى الكوليسترول من خلال فحص الدم إذا رأيتها".

ويمكن أن تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب. وهذا يزيد من خطر تكوين جلطة حول الجسم وكذلك حدوث أمراض القلب التاجية.

ووفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على الويب، يمكن أن تؤدي المستويات العالية إلى:

- تضيق الشرايين (تصلب الشرايين).

- نوبة قلبية

- السكتة الدماغية

- النوبة الإقفارية العابرة (TIA) - تُعرف غالبا باسم "السكتة الدماغية الصغيرة"

- مرض الشرايين المحيطية (PAD)

2. اصفرار العيون

وأوضحت راشيل: "إذا أصبح بياض العين أصفر، فهذا يشير في الغالب إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، والمعروف باسم اليرقان".

ووفقا للطبيبة، هناك عدة أسباب لليرقان تتراوح بين عدوى الكبد وحصوات المرارة وصولا إلى السرطان. وقالت إن من المهم جدا عند ملاحظة اللون الأصفر مستجدًا في العين، زيارة الطبيب على الفور.

3. لون أفتح للجفن السفلي

عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمر / ورديًا.

وقالت الدكتورة راشيل: "إذا كان لدى شخص ما انخفاض في تعداد كريات الدم الحمر (فقر الدم)، فسيكون الجفن السفلي أفتح من المعتاد".

وتشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم التعب وضيق التنفس والخفقان والشعور بالإغماء. وغالبا ما يحدث فقر الدم، وهو أكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال، بسبب نقص الحديد.

وإذا تُرك فقر الدم دون علاج، فقد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، حيث يؤثر نقص الحديد على نظام الدفاع الطبيعي للجسم.

وقد يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين، مثل سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي أو قصور القلب.

والنساء الحوامل المصابات بفقر الدم الشديد أو غير المعالج معرضات أيضا لخطر الإصابة أكثر بمضاعفات قبل الولادة وبعدها.

4. ضعف البصر

تشرح راشيل أنه إذا بدا أن مجالات رؤيتك ناقصة، فربما تكون أصبت بسكتة دماغية. وأوضحت: "الرؤية هي عملية عصبية معقدة مع وجود منطقة مخصصة في الدماغ وكذلك العديد من الأعصاب التي تتحكم في حركات العين والبؤبؤ. وإذا أصبت بسكتة دماغية (نزيف في الدماغ أو نقص الدم في جزء من الدماغ) في إحدى هذه المناطق، فسوف تتأثر رؤيتك. وقد لا يكون هذا واضحا حتى يتم اختبار نظرك.

وأضافت: "إذا تأثرت حركات عينيك يمكن أن تصاب بازدواج الرؤية بسبب عدم تزامن حركتي كلتا العينين".

ويمكن أن يكون للسكتة الدماغية تأثيرات مختلفة اعتمادا على مكان حدوث الضرر في الدماغ. كما يمكن أن تغير طريقة تفكيرك وشعورك، وتسبب مشاكل في الكلام أو ضعفا من جانب واحد.

وبالنسبة للبعض، يمكن أن تكون تأثيرات السكتة الدماغية بسيطة نسبيا وسوف تتلاشى بسرعة، ولكن يمكن أن يترك البعض الآخر مع مشاكل تجعلهم غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

ويموت نحو واحد من كل ثمانية أشخاص مصابين بسكتة دماغية في غضون 30 يوما، لذلك من الضروري الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، وكلما تم علاج المريض مبكرا، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة.

5. جحوظ العيون

يمكن أن يكون وجود عيون منتفخة مؤشرا على فرط نشاط الغدة الدرقية، أو ما يعرف بداء بازيدوف أو مرض غريفز.

وتوضح راشيل: "في مرض غريفز تبدو العيانان منتفختين (الجحوظ)، وهما تشعران بالجفاف ويمكن أن تكون الرؤية مزدوجة".

والعديد من الحالات خفيف وهي تتحسن بعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ولكن في حالة واحدة تقريبا من كل 20 إلى 30 حالة، هناك خطر الإصابة بالعمى.

حذر فريق من الخبراء النساء من وجود الكثير من المخاطر المحتملة الكامنة في حقيبة المكياج الخاصة بهن.

وحث أحد أخصائيي البصريات أولئك اللائي يعتمدن الماكياج بشكل روتيني على أن يكن على دراية بالعديد من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب التجاعيد وحتى الإضرار بصحة العين على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة فالاري جيروم من Valarie Jerome Optometrists: "عدم وضع المكياج بشكل مسؤول يمكن أن يكون له تأثير على صحة عينيك ورؤيتك. ومن المهم أن تتذكر أنه مع أي تهيج لهامش الجفن بسبب المكياج، يمكن أن تتطور قشور الجلد. والجلد المتقشر لا يؤدي فقط إلى تغيرات وتلف الجلد بشكل دائم، ولكنه يساهم أيضا في ظهور التجاعيد".

وأشارت جيروم إلى أن إزالة مساحيق التجميل واستخدام أدوات نظيفة لوضع المكياج "قدر الإمكان، يمكن أن يحافظ على صحة جفونك وعينيك وتشعرك بالراحة".

وارتبط محدد العيون سابقا بتشوش الرؤية. بينما يرتبط مكياج العين بشكل عام بجفاف العين والتهيج وخدش القرنية والالتهابات.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي عدوى العين إلى فقدان البصر بشكل مؤقت أو دائم.

إذن ما العادات التي يمكن أن تعرض عينيك للخطر؟

العادة الأولى: وضع المكياج دون غسل يديك أولا

منذ بداية "كوفيد-19"، أصبحنا جميعا نتبع روتين غسل اليدين بشكل دائم، ولكن كان يجب على محبي المكياج أن يفعلوا ذلك قبل وقت طويل من بدء الوباء.

وقالت خبيرة المكياج، سافرون هيوز، من FalseEyelashes.co.uk: "تحمل يديك الكثير من الجراثيم التي يمكن أن تنتقل بسهولة إلى وجهك أو أدوات المكياج. نظفي يديك جيدا لمدة 20 ثانية قبل وضع المكياج، خاصة إذا كنت تستخدمين أصابعك في وضع منتجات مثل الكونسيلر".

وتضيف أن هذه القاعدة "تنطبق في أي وقت تلامس يديك بشرتك، سواء كان ذلك بوضع المرطب أو المكياج".

العادة الثانية: نسيان تنظيف فرش المكياج

لا تنظف الكثير من النساء فرش المكياج بشكل مستمر، وهذا قد يكون مفهوما بالنظر إلى ضيق الوقت في معظم الأيام.

وقد يؤدي عدم الاحتفاظ بفرشاتك في حالة "صحية" إلى كارثة بالنسبة للعين. وقالت سافرون: "تعد فرش المكياج أرضا خصبة للبكتيريا والأوساخ. وعندما تبدأ في وضع الماكياج باستخدام ظلال عيون أو فرشاة كحل غير مغسولة، فإنك تنشرين تلك البكتيريا على رموشك وربما في عينيك".

وتابعت: "يمكن أن تسبب الأوساخ الناتجة عن الفرشاة المتسخة ظهور البثور والاحتقان وتهيج الجلد - وينطبق الشيء نفسه على عينيك. إن إعادة هذه البكتيريا إلى عينيك يمكن أن يسد غدد العين ويمكن أن يسبب العدوى".

والحل هو تنظيف الفرشاة بعمق مرة واحدة في الأسبوع باليد، باستخدام الصابون أو شامبو الأطفال والماء الفاتر.

وتقترح سافرون أيضا تنظيف أماكن حفظها يوميا، "من أجل الإزالة المثلى لأي تراكم للبكتيريا".

العادة الثالثة: مشاركة المكياج مع الآخرين

قد تحب المراهقات تبادل المكياج ومشاركته مع زميلاتهن، لكن القيام بذلك قد يعرضهن جميعا للخطر.

وشرحت سافرون: "إن مشاركة الماسكارا أو الآيلاينر أو أي منتج آخر يلامس عينيك أمر محظور للحماية من الأذى. عند استخدام ظلال العيون، يتم التقاط المكياج من اللوحة ثم نقله إلى العين. ومن الشائع العودة إلى نفس ظلال العيون لتعزيز اللون، ومن خلال القيام بذلك، فإنك تضع البكتيريا التي على عينك على المنتج مرة أخرى".

وعند مشاركة هذا المكياج مع صديق قد ينتهي بكما الأمر بنقل البكتيريا بينكما عبر المكياج.

العادة الرابعة: استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

توضح سافرون أن لمستحضرات التجميل تاريخ صلاحية محدد يمكن ملاحظته في الملصقات المرفقة.

وقالت إن الماسكارا على سبيل المثال، يجب أن يتم التوقف عن استخدامها بعد ثلاثة أشهر من فتحها.

وأوضحت أن "الرموش تؤطر العيون لأنها تحميها من الجزيئات والغبار في البيئة التي يمكن أن تلحق الضرر بعينيك"، لكن وضع الماسكارا منتهية الصلاحية والمليئة بالبكتيريا لن يفيدها.

وتابعت سافرون: "عند وضع الماسكارا أو غيرها من منتجات المكياج منتهية الصلاحية مباشرة على جفونك ورموشك، فإنك تزيد من فرصة حدوث مشاكل. ولذا، إذا لاحظت تغيرا في ملمس الماسكارا أو مظهرها، فمن الآمن التخلص منها والحصول على واحدة جديدة لأن هذا قد يكون علامة على وجود بكتيريا".

العادة الخامسة: عدم إزالة المكياج قبل النوم

لقد أمضيت وقتا متأخرا من الليل وفكرت في التخلص من المنظف كثيرا، لذلك ترمي نفسك في السرير، ووجهك ممتلئ بالمكياج وكل المساحيق.

يحدث أحيانا أن تنام بعض النساء دون إزالة المكياج، ولكن هذه الممارسة يمكن أن تلحق الضرر بالعين.

وقالت سافرون: "يجب دائما التفكير في إزالة المكياج كخطوة أخيرة في روتين التجميل. ولا ينبغي تخطيها، مهما كنت متعبة. وعدم إزالة مكياجك يمكن أن يتسبب في انسداد الجسيمات المهيجة للمنطقة وفرك سطح عينك، ما يؤدي إلى جروح سيئة أو عيون وردية أو التهابات أخرى".