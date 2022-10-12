شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تبحث مع فرنسا إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني مع السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه، إنهاء الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.



وذكر مكتب بارزاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وفرنسا، وآخر المستجدات والتطورات السياسية في العراق والجهود المبذولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.



وأكد الجانبان أهمية إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول للمشكلات الراهنة على أساس الحوار والتفاهم المشترك.



وعلى صعيد آخر، بحث النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله مع وفود 4 دول انتهاك السيادة الوطنية وملف المياه، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي في رواندا.



وذكر المكتب الإعلامي للنائب - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن الوفد العراقي برئاسة شاخوان عبدالله، عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في رواندا، سلسلة من اللقاءات والمشاورات الجانبية مع وفود الدول المشاركة (البحرين، والأردن، وفلسطين، واليمن).



ويسعى الوفد العراقي لكسب التضامن والتأييد الدولي في مسألة البند الطارئ الذي قدمه العراق لعرضه على جدول الأعمال بخصوص استمرار الاعتداءات المتكررة على أراضيه وأجوائه وانتهاك سيادته الوطنية من قبل دول الجوار، فضلًا عن ملف المياه وحصة العراق المائية الذي أصبح يشكل تهديدًا على الأمن المائي للبلاد.