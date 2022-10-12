شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس البحري التونسى يحبط 9 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 194 مهاجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حرس الحدود البحري التونسي، الثلاثاء، إحباطه 9 عمليات هجرة غير شرعية تمكن على إثرها من إيقاف 194 مهاجرا غير شرعي من بينهم 42 امرأة و8 أطفال.

وقال الحرس البحري، إن من بين المهاجرين غير الشرعيين 118 تونسيا، و76 من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين سنتين و49 عاما.

وجاء في بلاغ صادر الثلاثاء عن وزارة الدفاع التونسية، أن إنقاذ هؤلاء المهاجرين تم في 9 عمليات متفرقة شملت موقع جنوب شرق قليبية وشمال الكتف وجزيرة جالطة وشمال غرب جزيرة زمبرة وجنوب شرق الشابة وجنوب جزيرة جالطة وشرق وشمال غار الملح.

وأفاد بأنه تم تسليم جميع المهاجرين إلى وحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.