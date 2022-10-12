شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبل طرحه بأيام.. صورة تشويقية لهاتف سامسونج الجديد W23 5G والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخطط شركة "سامسونج"، عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي للكشف هاتف جديد في 21 أكتوبر الجاري، بعد تراجع في الأرباح.

ونشر موقع "gsmarena"، صورة تشويقية للهاتف الذي يحمل اسم W23 5G، موضحا أن الهاتف الجديد كان مخصصا من Galaxy Z Fold3 5G للسوق الصينية، فمن الوارد أن يكون W23 5G أيضا إصدارا مخصصا من Galaxy Z Fold4 للصين.

وهوت أرباح "سامسونج" التشغيلية 32% إلى 10.8 تريليون وون (7.7 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقبل أسابيع، طرحت سامسونج الهاتفها الذكي Galaxy A04s الجديد، الذي يمتاز بشاشة PLS قياس 5ر6 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وكان الربع الأول من 2022 هو الأسوأ لشحنات الهواتف الذكية في أوروبا منذ عام 2013، استنادا إلى بيانات شركة (Counterpoint Research).

وساهمت تحذيرات تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية من شركات القطاع بدء من ميكرون تكنولوجي وحتى سامسونج إلكترونيكس المحللين إلى خفض توقعاتهم لأرباح هذه الشركات بأسرع وتيرة منذ 2008.