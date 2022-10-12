شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات التونسية يؤكد حرصه على الحياد تجاه جميع المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، حرصه على التزام الحياد تجاه جميع المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.



جاء ذلك خلال مشاركة بوعسكر في ختام الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالداخل والخارج والمكلفين بالشؤون القانونية بالهيئات الفرعية، وعدد من مسئولي الإدارة المركزية حول شروط وإجراءات قبول الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.



وأكد بوعسكر أهمية عقد مثل هذه الدورات، وحرص مجلس الهيئة على ضرورة إلمام أعضاء الهيئة بكافة الأحكام الخاصة بمجال عملهم، وحسن أدائهم لمهامهم والتزامهم التام بالحياد وبالترتيبات والإجراءات القانونية لإنجاز أي مرحلة في العملية الانتخابية، خاصة في هذه المرحلة المتعلقة بالتزكيات وقبول أوراق المرشحين.