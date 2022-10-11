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وزير الخارجية السعودي: قرار منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج تم بالإجماع

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان لـ"العربية"، إن دول منظمة "أوبك+" تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، مؤكدا أن المنظمة تعمل على استقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين، واتخذت قرارها بخفض إنتاج النفط بالإجماع.

وقررت دول مجموعة "أوبك بلس" خفض إنتاجها النفطي، تحسبا لانخفاض الأسعار في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع.

وعن العلاقات الأمريكية قال الأمير فيصل، إن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة، فهي علاقات استراتيجية وقديمة.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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