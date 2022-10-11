شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك في المعرض الدولي للمؤسسات الناشئة والابتكار بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الجزائر في المعرض الدولي للمؤسسات الناشئة والابتكار بإيطاليا، والذي يعتبر أحد أكبر الفعاليات العالمية الخاصة بهذا المجال.

وأوضحت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائرية، في بيان، أن هذا المعرض، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى بعد غد الخميس، سيتضمن أكثر من 50 ورشة وندوة، وسيكون فرصة للترويج لبيئة الابتكار والمؤسسات الناشئة في الجزائر، والامتيازات التي أقرتها السياسات الحكومية من أجل دعم المشاريع المبتكرة.

وبحسب البيان، سيشكل هذا المعرض فضاء مفتوحا للقاء أهم الفاعلين الدوليين في مجالات الابتكار وكبار الممولين العالميين.