شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع القائم بالأعمال المغربي المستجدات ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع القائم بأعمال المغربي محمد الشويكي، تطورات المشهد السياسي في اليمن.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية رحب باستئناف عمل السفارة المغربية لدى اليمن وأهمية ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت وزير الخارجية إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، وما تضمنته من مواقف صادقة وصريحة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

واستعرض الوزير مستجدات المشهد السياسي في اليمن والتعنت الحوثي المستمر ورفضها لكل المبادرات الداعية لإيقاف نزيف الدم اليمني والبدء بعملية سياسية شاملة استناداً إلى المرجعيات المتفق عليها.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال المغربي، بذله لكل الجهود اللازمة للارتقاء بعلاقات البلدين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في مختلف الجوانب.. مجددا موقف بلاده الثابت الداعم للحكومة الشرعية ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.