شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: هناك قراءة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الرئيس اللبناني ميشال عون يجري قراءة نهائية مع فريق العمل لمذكرة التفاهم المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا أن الرئيس عون سيتوجه بكلمة للبنانيين في هذا الصدد ايذانا بمرحلة خير على لبنان.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاءه اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأكد أن اللقاء تناول التطورات العامة وآخر المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بالتوصل الى الاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية بعدما ان تسلم رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتين.

ووجه ميقاتي الشكر لفريق العمل اللبناني مؤكدا أنه انكب على دراسة هذا الاتفاق وخصوصا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب واللواء عباس إبراهيم المدير العام لمديرية الأمن العام وعلي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري وانطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية.

كما وجه الشكر أيضًا للإدارة الأمريكية التي بذلت جهدًا كبيرًا للوصول إلى هذا الاتفاق، والشكر أيضًا للحكومة الفرنسية وللرئيس الفرنسي لما قاموا به في الساعات الأخيرة، فيما يتعلق بشركة "توتال" وانجاح هذه الاتفاقية.

وأوضح أن الحكومة اتفقت مع شركة توتال الفرنسية على أن تبدأ بعملية التنقيب فور الانتهاء من مذكرة التفاهم، كما وجه الشكر للجيش ومصلحة الهيدروجرافيا التي قامت بجهد كبير مع فريق العمل التقني اللبناني للوصول الى هذه النتيجة.