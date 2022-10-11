شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان: جهود الوسيط الأمريكى نجحت فى التوصل لاتفاق ترسيم الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إن الجهود التى قام بها الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين نجحت فى التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية، معبرا عن أمله فى أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته فى وقت قريب.

جاء ذلك خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، واعتبرته الرئاسة اللبنانية مرضيا بالنسبة للبنان.

وأضاف أن الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية، معربا عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها، ومن ثم المباشرة بالخطوات الفعلية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية.

وشكر ميقاتي الإدارة الأمريكية على الجهد الذي قامت به من أجل التوصل الى الاتفاق، مشيدا بجهود الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، معتبرا أنه قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر، موجها الشكر إلى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه، وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة.