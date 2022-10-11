شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جامعة الدول العربية، الاجتماع (87) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة غدا الأربعاء، ولمدة يومين، على المستوى الوزاري ويمثله الدول أعضاء المكتب التنفيذي التالية (المملكة العربية السعودية، الجمهورية التونسية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة الأردنية الهاشمية).

وسيناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها عقد مؤتمر الإسكان العربي السابع وموضوعه "نحو مدن زكية مستدامة تحقق جودة الحياة" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختيار شعار يوم الإسكان العربي للعامين المقبلين، وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة.

كما يناقش الاجتماع أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، يتناول المكتب أيضاً دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير. ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.