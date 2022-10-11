شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى ثانى أيام عيد العرش اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، احتفالا بعيد العرش اليهودى "سوكوت" بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - إن ما يزيد على ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، وسط دعوات مكثفة للاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى وعند باب القطانين، ورقصات صاخبة عند باب "الأسباط"، حاملين "القرابين النباتية"، فيما أدى أحد المستوطنين ما يطلق عليه "السجود الملحمي" عند باب السلسلة.

وفرغت قوات الاحتلال الأقصى من باحاته لتأمين اقتحامات المستوطنين، ومنعت المصلين والمرابطين في المصلى القبلي من الخروج إلى الممرات والباحات التي يقتحمها المستوطنون، وتم إطلاق طائرة استطلاع بدون طيار في سماء المسجد لمسحه بالكامل.

ومنعت قوات الاحتلال الأطقم الصحفية والمصورين من تغطية الاقتحامات، وما تسنى رصده كان عبر كاميرات الهواتف الخاصة بالمرابطين والمصلين ومن تم إخراجهم عنوة من ساحات المسجد، وحسب إفادات شهود عيان.

وفي وقت سابق اليوم منعت قوات الاحتلال مئات من الفلسطينيين من القدس وأراضي الـ 48 من الدخول إلى المسجد الأقصى في صلاة الفجر، تأمينا لاقتحام المستوطنين في الصباح.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى.