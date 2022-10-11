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بريطانيا تعلن تقديم 55 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب الصومالى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى أن بلاده ستقدم أكثر من 55 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب الصومالى فى نواحى الغذاء والماء والرعاية الصحية خلال هذا العام.

وأوضح وزير الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - تأكيد بلاده أنها تدعم الحكومة الفيدرالية في جهودها لتحرير البلاد من فلول مليشيات الشباب الإرهابية، مشيدة بالعمليات العسكرية الجارية للقضاء على الإرهاب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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