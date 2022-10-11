شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تقديم 55 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى أن بلاده ستقدم أكثر من 55 مليون دولار كمساعدات لدعم الشعب الصومالى فى نواحى الغذاء والماء والرعاية الصحية خلال هذا العام.

وأوضح وزير الخارجية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - تأكيد بلاده أنها تدعم الحكومة الفيدرالية في جهودها لتحرير البلاد من فلول مليشيات الشباب الإرهابية، مشيدة بالعمليات العسكرية الجارية للقضاء على الإرهاب.