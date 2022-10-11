شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبدأ مشاورات إقرار صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بقصر الرئاسة في بعبدا، إن الرئيس ميشال عون يعمل على الاستشارات اللازمة لبحث الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وحسب موقع الشرق، أوضح بو صعب، أن الموافقة النهائية على الاتفاق تعود إلى الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والبرلمان الحكومة).

كما تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون صيغة جديدة للعرض المقدم بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وذلك ردا على الملاحظات التي أبداها لبنان رسميا على العرض الذي قدمه الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين آموس هوكشتين الأسبوع الماضي.

وكان لبنان قد تسلم الصيغة الأولية للعرض المتوافق عليه لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو ما استقبله لبنان على كافة المستويات بترحاب كبير، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدوا خلال اجتماع خصص لبحث العرض، عدة ملاحظات على الصيغة التي تسلمها لبنان من السفيرة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا في أول أكتوبر الماضي.

وقد تم تسليم هذه الملاحظات للسفيرة الأمريكية في الرابع من الشهر الجاري.