شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السعودى يبحث مع رئيس المجلس الرئاسى اليمنى جهود تمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي جهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري.

وقال وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه التقى العليمي أمس الإثنين، وناقش معه تمديد الهدنة "بما يحقق الأمن والسلام لليمن".

وأضاف وزير الدفاع السعودي وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، إضافة إلى "الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة".

يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.