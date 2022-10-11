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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المناعة، هي منظومة حماية الجسم من العدوى المرضية. فهل يمكن تعزيزها وكيف ذلك؟

يشير الدكتور الكسندر مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني بشأن كيفية تعزيز منظومة المناعة، إلى أنه يجب تعزيز منظومة مناعة الجسم في الوقت المناسب. فنحن الآن في موسم أمراض البرد وجائحة الفيروس التاجي المستجد والإنفلونزا، وهذه معظمها أمراض موسمية، ولا يوجد مستحضر طبي أو وسيلة طارئة فعالة لتعزيز المناعة. لذلك يجب تهيئة منظومة المناعة لمواجهتها مسبقا".

هذا ما يجب عمله لتقوية منظومة المناعة



ويؤكد مياسنيكوف، على أن الروتين اليومي يلعب دورا مهما في المحافظة على منظومة المناعة بحالة جيدة. لذلك يجب النوم وقتا كافيا، لأن الجسم خلال النوم يفرز الميلاتونين. ونقص هذه المادة في الجسم يضعف منظومة المناعة، وحتى يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ووفقا له، يجب لدعم منظومة المناعة اتباع نظام غذائي صحي. لأن سوء التغذية والتغذية غير الصحيحة والإفراط بتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة. وبعكس ذلك عندما تقل السعرات الحرارية ويشعر الشخص بالجوع، فإن هذا "يحفز" منظومة المناعة.

و يضيف، كما أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة يمكن أن يعزز منظومة المناعة.

ويقول، "للبلعوم الأنفي مناعة مخاطية طبيعية، التي تمنع تغلغل الفيروسات والبكتيريا. هذا هو دفاعنا. وبالمناسبة، تعيش أنواع كثيرة من البكتيريا في البلعوم الأنفي بصورة طبيعية، لأن المناعة الذاتية تمنعها من التوغل في الجسم".

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أعراض مرض تشرح الشريان الأورطي الطبقي الخطير التي تظهر في الليل فقط.

ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من أعراض هذا المرض، الشعور بألم في الظهر ليلا.

ويقول، "حتى أبقراط قال: عندما لا يختفي ألم الظهر ليلا ‘ فإنه قد يكون علامة سيئة".

ويستشهد مياسنيكوف من ممارساته العملية، مشيرا، إلى أن إحدى النساء شكت من ألم في الظهر ليلا، وفي الصباح توفيت نتيجة تمزق الشريان الأورطي.

ويقول، "دائما اقول، يمكن أن يحدث أي شيء. فأنا لم اشعر أبدا بالألم، ولكن حاليا أشعر بألم في ظهري". ربما اعتقدت في الليل أن السبب تشنج عضلي أو نتيجة الضغط بقوة. ولكن في الصباح اتضح أنه بسبب الهربس الذي انتشر في ظهري".

ويدعو مياسنيكوف، إلى استشارة الطبيب الأخصائي عند ظهور هذه الأعراض من أجل تشخيص السبب ووصف العلاج اللازم.

ويضيف، تسلخ الأبهر (تشرح الشريان الأورطي - Aortic dissection) هو مرض، يحصل فيه تمزق الطبقات الداخلية للأوعية الدموية الكبيرة تحت تأثير ضغط الدم، ما ينتج عنه "ممرات زائفة". ويحدث تسلخ الشريان الأبهر، نتيجة تدفق الدم عبر مناطق التمزق في الطبقة الداخلية للشريان.

حذر الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف، كل من يعاني من أمراض جدية وخطيرة من الخمول، والتوقف عن ممارسة النشاط البدني.

وقال الطبيب، في برنامج تلفزيوني: "إذا رقد المريض المصاب بمرض خطير، أو كان من المرضى الكبار بالسن، أو المصاب بالسرطان، فإنه لن ينهض بعدها وسيصبح عاجزا. لذلك يجب الحركة والمشي".

وأوضح الطبيب أن يوجد ميزان خاص لقياس نشاط المريض. ولتحديد ذلك يجب على المريض الإجابة على عدة الأسئلة تسجل في استبيان خاص، وعلى أساس هذه النتائج، يتم إعطاؤه توقعات للمستقبل القريب.

وشدد مياسنيكوف على أن ذلك في غاية الأهمية حتى بالنسبة للمرضى الراقدين في الفراش، الذين لا يستطيعون الحركة ويمارسون التمارين في السرير.

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الأسماك البحرية تحتوي على أوميغا-3 أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.



ويشير الخبير في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن الأسماك البحرية تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية.

ويقول، "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميغا 3، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا 3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتانو تناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي".

ويشير الخبير، إلى أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.

ويقول، "إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند".