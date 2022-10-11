شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستعد لإطلاق القمر الصناعي الأول (كويت سات 1) نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء في جامعة الكويت ومدير المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي التعليمي الأول، هالة الجسار، إن القمر الصناعي الوطني الأول (كويت سات 1) جاهز للاطلاق نهاية هذا العام.

وأوضحت الدكتورة الجسار -في بيان مساء الاثنين صادر عن جامعة الكويت بمناسبة الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي- أن الإطلاق يأتي من خلال المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) المدعوم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع عدة أقسام من كلية العلوم وكلية الهندسة والبترول.

وأضافت أنه سيتم قريبا إنشاء محطة استقبال معلومات وصور للقمر (كويت سات 1)، موضحة أن المشروع الذي بدأ منذ 3 سنوات يأتي إيمانا بأهمية دور الجامعة في هذا المجال ويهدف إلى بناء قدرات الشباب في مجال تصنيع الأقمار الصناعية.

وأشارت أنه بالتزامن مع اقتراب إطلاق القمر (كويت سات 1) فإن كلية العلوم بصدد عقد معرض عن علوم وتكنولوجيا الفضاء يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بهدف عرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في المبنى الجنوبي لكلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية.

ولفتت إلى أن المشروع جاء بهدف تدريب الطلبة على تصميم وبناء الأقمار الصناعية النانومترية، إضافة إلى إنشاء أول مختبر فضائي في جامعة الكويت ليكون مركزا لأبحاث وتطوير صناعة الفضاء لدولة الكويت.

ويحتفل العالم سنويا بأسبوع الفضاء العالمي الذي تم إقراره من الأمم المتحدة عام 199 لتسليط الضوء على أهمية إسهامات علوم تكنولوجيا الفضاء بتحسين وضع الإنسان ويركز موضوع أسبوع الفضاء العالمي لعام 2022 على (الفضاء والاستدامة).