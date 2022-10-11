شكرا لقرائتكم خبر عن مصارف لبنان: البنوك تفتح أبوابها اليوم لخدمة الشركات وتعامل الأفراد عبر الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك العاملة في لبنان ستفتح أبوابها لخدمة عملائها من الشركات حاليا على أن يقتصر التعامل مع الأفراد على خدمة الصراف الآلي وذلك وفقا للإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في بيان للجمعية بعدما تردد من شائعات حول إغلاق البنوك بشكل كامل بدء من اليوم الذي يوافق أول أيام عمل في البلاد هذا الأسبوع نظرا لصدور قرار رئيس الوزراء بتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



وأكدت الجمعية في بيانها أن كل مصرف يلتزم بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن الإطار المعلن.



وكانت فروع عدد من البنوك قد تعرضت بشكل متزايد لعمليات اقتحام من قبل عدد من المودعين للمطالبة بودائعهم تحت تهديد السلاح أو إيذاء العاملين في البنك أو إيذاء النفس.