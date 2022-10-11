شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بوزارة الطاقة التونسية: استئناف ضخ المحروقات بمحطات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منى زيات ضيف الله المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، استئناف ضح المحروقات بمحطات التموين بدءا من الإثنين، وحتى اليوم الثلاثاء.

وقالت منى ضيف الله – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس-: إنه يجري حاليا ضخ المحروقات بمحطات التموين، مضيفة أنه بداية من صباح غد الثلاثاء، يمكن لمستخدمي المحروقات استئناف التزود بها بشكل طبيعي.



وجددت المسئولة التونسية نفي صحة ما تردد عن نفاد مخزون الدولة من المحروقات، مشيرة إلى أن الدولة التونسية لديها من الخطط والاستراتيجيات ما يجنبها النقص في المواد البترولية .



كانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، قد نفت في وقت سابق اليوم، صحة ما تردد عن نفاد المخزون الاستراتيجي من المحروقات، تزامنا مع أزمة نقص المحروقات التي تشهدها بعض الولايات التونسية خلال الساعات الماضية.



وقالت الوزيرة إن ما تشهده البلاد من نقص في المحروقات خلال الساعات الماضية، يرجع إلى الوضع العالمي الذي يتسبب في تأخر وصول الإمدادات البترولية من الخارج، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المحروقات في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن توزيع المحروقات على محطات الوقود سيعود إلى وضعه الطبيعي، خاصة مع ترقب وصول ثلاث بواخر خلال الشهر الحالي محملة بـ90 الف طن من المواد البترولية، فضلا عن 10 آلاف طن تنتجها شركة "الستير" التونسية شهريا.



وأضافت الوزيرة أنه تم تزويد مستودعات "رادس" بـ 5300 متر مكعب من المحروقات من مصفاة "بنزرت"، إضافة الى تزويد منطقة "عجيل" بـ 550 مترا مكعبا من مستودع "رادس"، مؤكدة أن منتجات البترول متوفرة في تونس، ولا صحة لما تردد عن نفادها .