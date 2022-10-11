الكويت: نمضى بخطى "حثيثة وثابتة" لتجسيد بنود التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة الكويت أنها تمضي بخطى "حثيثة وثابتة" لتجسيد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات.



وقال مندوب الكويت الدائم لدى اليونسكو ادم الملا - خلال الدورة الـ215 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) - إن دولة الكويت تمضي بخطى حثيثة وثابتة بقيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نحو إعداد أجيال صاعدة، مشيرًا إلى الخطة التنموية الوطنية (كويت جديدة بحلول 2035) التي تجسد كل عناصر وبنود أعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تطوير رأس المال البشري وتوفير تعليم شامل ومنصف وذو جودة عالية للجميع.



وأوضح أن معدل الإنفاق الكويتي على قطاع التعليم من أعلى المعدلات العالمية، حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع التعليم في دولة الكويت 12 في المئة من إجمالي الإنفاق الوطني.



أما على الصعيد الإقليمي والدولي، أكد الملا أن دولة الكويت لم تفتأ من تقديم العون والمساعدة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات في الكثير من الدول النامية عبر المؤسسات الكويتية المختلفة منها على سبيل المثال الصندوق الكويتي للتنمية.



وأشار إلى قمة تحويل التعليم التي عقدت في سبتمبر الماضي وهدفت إلى التعبئة وبحث الحلول لتغيير التعليم بحلول 2030 وتسخيره لتحويل الاقتصاد والمجتمع من أجل التنمية المستدامة وتطوير أنظمة التعليم لمواكبة ودعم التحول في المجتمعات، مضيفًا أن تلك القمة أكدت في بيانها الختامي على استمرار التعبئة العالمية وحثت الدول الأعضاء والشركاء على إبقاء شعلة تحويل التعليم متقدة مع التركيز على الإجراءات الملموسة على ارض الواقع سواء في قاعات التدريس وغيرها او في مجال تعزيز خبرة المعلمين والمتعلمين.



وقال الملا إن دولة الكويت تثمن الجهود التي بذلتها المنظمة والشركاء في إنجاح مؤتمر (اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة) المنعقد في المكسيك في الفترة 28-30 سبتمبر الماضي وتتطلع الى تحقيق أهدافه بتطبيق ما ورد في الإعلان الختامي.



وأعرب عن أمله أن يتم عرض تقرير على المجلس التنفيذي بصفة دورية عن تقييم التقدم المحرز بناء على معايير ومرجعيات واضحة ومحددة، داعيًا إلى تنظيم لقاء بعد عامين يضم المختصين من الدول الأعضاء بهدف رصد وتقييم النتائج المحرزة وعرض التحديات والصعوبات لتداركها مستقبلا وتحديد أولويات العامين الأخرين.



يذكر أن دولة الكويت فازت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 في المؤتمر العام الـ41.