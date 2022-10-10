شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: نحرص على تأمين مسار انتخابي سليم ويتمتع بالشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، حرص الهيئة على تأمين مسار انتخابي سليم ويتمتع بالشفافية.



جاء ذلك خلال مشاركة بوعسكر في أعمال الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها الهيئة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالداخل والخارج ومسئولي بالشئون القانونية بالهيئات الفرعية، وعدد من مسئولي الإدارات المركزية، حول شروط وإجراءات قبول الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 17 ديسمبر المقبل.



وشدد بوعسكر على الأهمية التي توليها الهيئة لتعظيم أداء أعضائها لمهامهم، واحترامهم لحيادية الهيئة طوال العملية الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، والتزامهم التام بالإجراءات القانونية لإنجاز أية عملية انتخابية خاصة في هذه المرحلة المتعلقة بجمع التزكيات، وقبول أوراق المرشحين مع ضرورة إنجاز هذه العمليات في إطار القانون وبالدقة والسرعة المطلوبتين.