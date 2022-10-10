شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى بغارة أمريكية على مدينة تل أبيض السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، إن غارة جوية أمريكية قتلت قيادي بتنظيم داعش الإرهابي، في مدينة تل أبيض السورية، كان يسير على دراجة نارية.

فيما ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارة جوية لطيران مجهول الهوية، يُعتقد أنه للتحالف الدولي أستهدف شخصاً يقود دراجة نارية في قرية «حمام التركمان» التابعة لــ تل أبيض شمال الرقة السورية، موضحة أنه "بسبب القصف فقد تشوهت جثة الشخص المُستهدف وتحولت لأشلاء".