شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج لـ"الخليج 365": ندرس رفع عدد الحجاج من خارج المملكة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة ؛ فى إجابته عن سؤال طرحه "الخليج 365 "؛ خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الاثنين فى مقر السفارة السعودية ؛أن"المملكة تدرس إمكانية رفع أعداد الحجاج الموسم المقبل فى ظل انحسار جائحة كورونا والتى فرضت تقليص الأعداد إلى مليون حاج الموسم الماضي.

وأستكمل الوزير قائلًا ؛ إنه لا توجد أى قيود على أعداد المعتمرين القادمين من خارج السعودية ؛ مضيفا أن المملكة ترحب بجميع ضيوف الرحمن من مصر ومن كافة بقاع العالم.

وأضاف الوزير أنه لا توجد قيود صحية أثناء أداء مناسك العمرة.

وفيما يتعلق بتكلفة مناسك الحج ؛ أكد الربيعة ل"الخليج 365 "؛ أن حكومة المملكة ترحب بأى مقترح يسهم فى تخفيف الأعباء المادية المتعلقة بأداء المناسك وجميعها يرجع لارتفاع اسعار الطيران والاقامة .

وفى إجابته عما تقدمه منصة "نسك "الالكترونية بخلاف ما كانت تقدمه "اعتمرنا"؛ قال الوزير السعودي لـ"الخليج 365 "، تلك المنصة تقدم تسهيلات استخراج التأشيرة خلال 24 ساعة ؛ اضافة إلى حجز باقة الاقامة والتنقلات أيضا ؛ فهى منصة شاملة.



الخليج 365 يطرح أسئلته على وزير الحج والعمرة

وأوضح الربيعة أن عبر تلك المنصة ستكون كلفة التأشيرة والاقامة لخمسة أيام 4400 جنيه تقريبا فقط.

وأوضح الربيعة ؛ أن منصة نسك تتيح للمعتمرين والزائرين القادمين من جميع أنحاء شراء باقة الخدمات والدفع إلكترونيًا، وتشمل: (خدمات السفر والتنقل والتعرف على الفعاليات الثقافية، وغيرها).

كما يُسهل تطبيق "نسك" حجز تصاريح ومواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.

كما ستشهد المنصة إضافة حزمة من الخدمات الأخرى التـي ستقدم لاحقًا ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيا على المعتمرين والزوار.