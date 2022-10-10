شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الانتخابات بتونس يستبعد التخلى عن شرط التزكيات فى الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، التخلى عن شرط التزكيات كأحد شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يشترط قانون الانتخابات حصول المرشح على 400 تزكية من أبناء دائرته الانتخابية.

وقال بوعسكر – في تصريح له - : "من المستبعد أن يتم التراجع عن شرط التزكيات أو التخلي عنه، ومن الأفضل عدم المساس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة"، مؤكدا أن مقترح تعديل قانون الانتخابات مازال تحت الدراسة .

وأضاف بوعسكر أن مسار العملية الانتخابية قد بدأ بالفعل، حيث قام أكثر من 140 ألف مواطن بمنح تزكياتهم للمرشحين، وتابع: "من المستبعد التخلي عن شرط التزكيات، لكن ربما تكون هناك تعديلات فيما يتعلق بعدد التزكيات أو ما شابه ذلك من أمور فنية آخرى إن اقتضت الضرورة، ولكن ذلك لن يؤثر على المسار الانتخابي" .

كان الرئيس التونسى قيس سعيد قد أثار خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان يوم /الجمعة/ الماضي، مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أكد ضرورة تعديل القانون المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا، وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى.

وقال الرئيس التونسي: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة" .