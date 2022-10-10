شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات الأزمة السياسية فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، الإثنين، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وأكدت الرئاسة العراقية في بيان صحفى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة في العراق بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات، والركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد وضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق العيش الكريم الحر للمواطنين العراقيين.