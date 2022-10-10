شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة وقود في تونس.. ووزيرة الصناعة: الإقبال المكثف على محطات البنزين السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، أنّ الإقبال المكثّف على محطات توزيع الوقود، أدى إلى نقص كبير في كميات البنزين التى تمّ ضخّها فى محطات المحروقات خاصة بمنطقة تونس الكبرى، رغم ضخّ كميات كبيرة خلال نهاية الأسبوع بلغت خمسة آلاف متر مكعّب.

وأوضحت الوزيرة التونسية أن نفاد كميات من البنزين في محطات شركة توزيع المحروقات الوطنية عجيل، قدّرت بـ 550 مترا مكعبا، تغطي عادة استهلاك ما بين 3 و5 أيام في غضون 6 ساعات فقط، مشيرة إلى أنّ النقص في التزود بالمحروقات بالولايات الأخرى طفيف.

وأشارت إلى الاضطراب على مستوى الأسواق العالمية وليس تونس فقط، لافتة إلى وجود أزمة في العديد من الدول الأوروبية التي تعرف نقصا في التزود بالمحروقات.

وأكدت الوزيرة التونسية أن رغم وجود صعوبات في التزوّد بالمحروقات نتيجة اضطراب رحلات البواخر المحملة بالبنزين والصعوبات المالية فإنّ الوزارة تعمل على استباق الاضطرابات المتوقعة .

ورصدت وسائل إعلام تونسية اصطفاف طوابير من السيارات نظرا لعدم توفره في عدد كبير من المحطات الأخرى.