شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 200 إرهابى من مليشيات الشباب بإقليم هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى من قتل 200 عنصر إرهابى من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أثناء عملية عسكرية جرت فى مدينة "بولوبردى" بإقليم هيران، وسط البلاد.

وقال ضباط الجيش -في بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- إن القوات المسلحة تصدت لهجوم يائس ضد قرية ”جعبو” على بعد 25 كلم عن مدينة "بولو بردى"، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، مشيرا إلى أن الخلايا الإرهابية كانت ترمي إلى قطع الطريق الواصلة بين مدينتي ” بلدوين” و”بولوبردي” بمحافظة هيران.