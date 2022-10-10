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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وسيحصل هاتف Moto G72 الجديد على شاشة P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.

موتورولا تطلق هاتفا بقدرات تصوير ممتازة قريبا (المميزات)

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج MediaTek Helio G99 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 16 ميغابيكسل قدارة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

تستعد سامسونغ لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون من بين أفضل حواسب Galaxy من حيث المواصفات والأداء.

وتبعا للتسريبات فإن حاسب Galaxy Tab S8 FE الجديد سيحصل على هيكل متين أنيق التصميم مجهز بإطارات وواجهة خلفية معدنية، أبعاده (258.6/184.5/5.6) ملم، وزنه 565 غ.

أما شاشاته فستكون بمقاس 12.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيحصل هذا الحاسب على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وعلى لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كحاسب محمول متكامل، وسيجهز بتقنيات تساعده على الاتصال بأحدث شبكات Wi-Fi.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870، ومعالج Adreno 650.، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، ما سيزود بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

كشفت Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوفع له أن يكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الحديثة في الأسواق العالمية.

ويأتي هاتف Infinix Zero Ultra بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165.5/74.5/8.8) ملم، وزنه 213 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات XOS 12، ومعالج MediaTek Dimensity 920 الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+13+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن الفائق السرعة عبر شواحن باستطاعة 180 واطا.

كشفت GMC عن سيارة Sierra الجديدة التي صممت لتكون من بين أبرز مركبات البيك آب الكبيرة المخصصة للطرق الوعرة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كبير وتصميم يوحي بالقوة، وزودت بعجلات خاصة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز الطرق الشديدة الوعورة بسهولة.

خارجيا حصلت هذه السيارة على العديد من التعديلات التي تميزها عن مركبات Sierra مثل التصميم الجديد للواجهتين الأمامية والخلفية وممتمتصات الصدمات والفتحات الجانبية للهيكل، وداخليا جاءت هذه السيارة بتصميم جديد أيضا، إذ تزينت واجهة القيادة فيها بعناصر مميزة من الجلد الفاخر والخشب، وباتت الشاشات على الواجهة تتوضع بشكل عرضي، وجاءت الشاشة قبالة السائق بمقاس 12 بوصة أما الشاشة اللمسية في منتصف الواجهة فأصبحت بمقاس 12.3 بوصة.

وزودت السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوت، وحصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ التكيفي للمسار على الطرق السريعة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.