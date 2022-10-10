شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: انفجار عبوة ناسفة استهدف أحد البنوك شمال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أمنى عراقى، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار استهدف أحد البنوك فى منطقة صليخ الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية ـ إن "عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت أمام مصرف أهلي تجاري ضمن منطقة صليخ شمالى العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية بل تسبب في أضرار مادية فقط .

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق.