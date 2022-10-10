شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذر.. خطأ في التغذية يمكن أن يسبب العقم لدى الجنسين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.



وتؤكد الخبيرة، على أن تناول مواد غذائية خالية من الدهون، يمكن فقط إذا كان الجسم يحصل على الدهون من مصدر آخر.

وتقول، "نقص الدهون ينعكس على الحالة الصحية وعلى المظهر الخارجي للشخص، حيث يصبح الجلد جافا ومتجعدا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده".

أحذر.. خطأ في التغذية يمكن أن يسبب العقم لدى الجنسين

وتضيف، تعتبر الدهون أفضل مصدر للطاقة وتساعد على امتصاص فيتامينات A وE وK وD المسؤولة عن المناعة وحدة البصر ومتانة الأوعية الدموية ونضارة البشرة. كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية الاستروجين والتستوستيرون. ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم.

وتقول، "هناك عشرات الحالات التي لا تستطيع المرأة الحمل، لأنها امتنعت عن تناول الدهون، لأنه من دون المستوى الطبيعي للهرمونات في الجسم لا تتمكن المرأة من الحمل والإنجاب". وتضيف هذه المشكلة تشمل الرجال أيضا.

وعلاوة على ذلك، يسبب نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى.

وتقول، "تدخل الدهون في تركيب المادة المبطنة للحويصلات الهوائية في الرئتين. وعندما تكون الدهون غير كافية فإنها تلتصق ببعضها البعض ولا تتفكك أثناء التنفس. ونتيجة لذلك يصاب الشخص بأمراض الرئة".

أعلنت اللجنة الاستشارية العلمية البريطانية للتغذية (SACN)، أن الحمية الغذائية القصيرة المدى المنخفضة الكربوهيدرات، فعالة في تخفيض وزن المصابين بالسمنة والنوع الثاني من السكري.



ويشير تقرير اللجنة، إلى أنه بعد اتباع حمية منخفضة الكربوهيدرات خلال ستة أشهر، وبفضل تحسن عملية التحكم بمستوى السكر في الدم، فقد المرضى في الأشهر الثلاثة الأولى جزء كبيرا من وزنهم الزائد، مقارنة بالذين لم يتبعوا هذه الحمية.

وتقول الدكتورة اليسون تيدستون، كبيرة خبراء التغذية في إدارة الرعاية الصحية في إنجلترا، "لم يتضح ما إذا كانت الحمية الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات فعالة على المدى الطويل. كما لا نعلم هل هي مفيدة لجميع البالغين الذين يعانون من النوع الثاني من مرض السكري، وليس فقط لمن يعانون من الوزن الزائد أو السمنة".

وتنصح الخبيرة، "يجب على المرضى الذين يعانون من النوع الثاني من السكري، الذين يختارون حمية منخفضة الكربوهيدرات، أن يسعوا إلى تضمين نظامهم الغذائي، الحبوب الكاملة، أو المواد الغذائية الغنية بالألياف الغذائية، والفواكه والخضروات المختلفة، والحد من تناول الدهون المشبعة".

ووفقا لبيانات هذا التقرير، تعتبر الحمية منخفضة الكربوهيدرات، عندما لا تزيد نسبة الكربوهيدرات فيها عن 37%.

حددت ناتاليا بوغاتشيفا أخصائية التغذية في قسم الصحة بجامعة الطب الأولى بموسكو، المنتجات الغذائية المثالية للتنحيف وفقدان الوزن بسرعة.

ووفقا لها، من بين أهم المواد الغذائية المفيدة في ذلك يمكن ذكر البصل والسبانخ والكرفس، لأنها تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف.

ولتحقيق عمليات امتصاص أفضل، نصحت الخبيرة بأن يتم رش هذه الخضروات بالزيت النباتي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي نوع من أنواع الملفوف يعتبر مفيدا جدا للذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد: لأن الملفوف يحتوي على الفيتامينات والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد مخلل الملفوف في عمل الأمعاء.

وقالت بوغاتشيفا: "تقوم الألياف وأحماض الفاكهة، بتحفيز الهضم، وتساعد الكميات الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم في الحفاظ على استقلاب الطاقة، ونقل النبضات العصبية عند المستوى المناسب".

وشددت المختصة على ضرورة تضمين النظام الغذائي للراغبين بفقدان الوزن الزائد، البنجر مع أوراقه، والخيار، بالإضافة إلى المواد المولدة للحرارة، أي الخضروات الحارة والتوابل، على سبيل المثال، الفجل والثوم والفلفل الحار والخردل، لأن لها تأثيرات مطهرة ومضادة للأكسدة على الجسم.