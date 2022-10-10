شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مناطق في رام الله والخليل والقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مخيم "شعفاط"، في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار أمس، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المخيم الواقع شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحم الجنود منطقة "رأس خميس" بالمخيم، وأطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، ومنع جنود الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة التي تم اعتقال 20 فلسطينيا منها منذ هجوم الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية شابة.

من ناحية أخرى، واصل المستوطنون الإسرائيليون عدوانهم على الفلسطينيين في مناطق فلسطينية مختلفة، من ضمنها رام الله والخليل والقدس المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن مجموعة من المُستوطنين هاجمت منزل مواطن فلسطيني بالحجارة، بالقرب من قرية "رأس كركر" في رام الله، فيما هاجم مستوطنون آخرون سيارات المواطنين، قرب قريتي النبي صالح ودير نظام، شمال غرب رام الله.

وأطلق مُستوطن النار صوب مواطنين مقدسيين، الليلة، في بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى المبارك، من مسافة بعيدة، فلم يسفر ذلك عن إصابة أي منهم بجروح.

وفي مُحافظة الخليل، رشق عشرات المستوطنين سيارات مملوكة لفلسطينيين بالحجارة في منطقة "بيت عينون"، ما أدى لتضرر عدد منها، إضافة إلى التسبب في أزمة مرورية.