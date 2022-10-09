شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تعزى أيرلندا فى ضحايا انفجار محطة وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، عن تعازيها لحكومة وشعب جمهورية أيرلندا الصديقة بضحايا حادث الانفجار الذي وقع شمال غربي أيرلندا، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.



وأكدت الوزارة تعاطف المملكة الأردنية مع جمهورية أيرلندا، معربةً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الانفجار، الذي اجتاح محطة وقود "آبل جرين" وتسبب في حدوث أضرار واسعة النطاق في المبانى والسيارات المحيطة، قبل الساعة الثالثة من عصر أمس الجمعة.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن هذا اليوم بأنه "أحد أحلك الأيام في دونيجال وأيرلندا"، معربا عن تعاطفه الشديد مع عائلات وأصدقاء الضحايا وسكان كريسلو جميعهم.