شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يدعو لضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المالديف إبراهيم محمد صالح، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبحسب بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة رئيس جمهورية المالديف إلى مملكة البحرين، أكد الجانبان التزامهما الراسخ بقيم السلام والحوار والتعايش السلمي والاحترام المتبادل، والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل المنازعات بالطرق السلمية، وفقا لوكالة أنباء البحرين اليوم الأحد.

وحول الأزمة اليمنية.. أعرب الجانبان عن تقديرهما لجهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية، مستنكرين رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة في اليمن التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، ووافقت عليها الحكومة اليمنية.

وأكدا دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.